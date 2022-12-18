شطب اسم الأرجنتين من محطات مترو باريس

شطبت شركة مترو باريس اسم محطة "أرجنتين" بشكل مؤقت، وغيّرت اسم المحطة إلى "فرنسا" لمدة يوم واحد، وذلك قبل ساعات من المباراة النهائية بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022.

وجاءت هذه الخطوة من الشركة لتقديم الدعم للمنتخب الفرنسي قبل مباراته الختامية، على أن تعود لاستخدام الاسم الأصلي للمحطة بعد انتهاء المباراة.

ويتصارع منتخبا الأرجنتين وفرنسا على الظفر باللقب للمرة الثالثة في تاريخهما، فالأرجنتين سبق أن دان لها اللقب عامي 1978 و1986 أما فرنسا فسبق لها صعود منصة التتويج عامي 1998 و2018، إذ شاركت في مونديال قطر 2022 بوصفها حاملة اللقب.

ويصعب ترجيح كفة منتخب على حساب آخر في هذه المباراة؛ نظرًا لتقارب حضورهما الفني من جهة إلى جانب تشابه الصعوبات التي واجهها كلاهما خلال مشوارهما في البطولة، إذ خسر منتخب الأرجنتين مباراته الأولى في دور المجموعات أمام السعودية بنتيجة 1-2، أما المنتخب الفرنسي فمني كذلك بخسارة صادمة أمام نظيره التونسي بنتيجة 0-1، في آخر جولات الدور الأول، لكن هاتين الكبوتين لم تحولا دون أن يتأهلا إلى الدور التالي وينجحا في تحقيق الانتصارات التي كفلت لهما بلوغ المشهد الختامي

المصدر / وكالات