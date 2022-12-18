91 نقطة مقاومة شعبية ومسلحة و269 اعتداءً من الاحتلال والمستوطنين

أصدر برنامج الرصد والتوثيق في مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي تقرير مُخرجات الرصد للأحداث الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة الفاصلة ما بين تاريخ 11 ديسمبر حتى تاريخ 17 ديسمبر 2022.

ورصد المركز 91 نقطة مقاومة شعبية ومسلحة، واستشهاد طفلة فلسطينية، إضافة لـ269 اعتداء من الاحتلال والمستوطنين استهدفت المواطنين والممتلكات والأراضي والأشجار، كما رصد التقرير 192 انتهاك للأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية.

وبلغ عدد نقاط المقاومة 91 نقطةً شملت القدس والضفة والداخل. كان من هذه النقاط 25 نقطة مقاومة مسلحة جميعها في الضفة الغربية، إلى جانب 66 نقطة مواجهة شعبية: 53 نقطةً في الضفة و11 في القدس ونقطتين في كل من عكا وتل السبع بالداخل المحتل.

وقد توزعت النقاط في الضفة الغربية، فشملت المقاومة المسلحة: 14 نقطةً في نابلس، و8 في جنين، ونقطةً في بيت لحم، ونقطةً في طولكرم، ونقطةً في طوباس، وشملت المقاومة الشعبية هناك: 18 نقطةً في نابلس، و13 في الخليل، و9 في رام الله، و5 في قلقيلية، و4 في بيت لحم، ونقطتين في جنين، ونقطةً في طولكرم، ونقطةً في أريحا والأغوار.

أما في القدس المحتلة، فكان من ضمن نقاط المواجهة الشعبية 4 نقاط في قلنديا، ونقطتين في الطور، ونقطةً في عناتا، ونقطةً في شعفاط، ونقطةً في أبو ديس، ونقطةً في مفرق مستوطنة "آدم" شمالي شرقي المدينة المحتلة.

الشهداء والمعتقلون

وارتقت الطفلة جنَى زكارنة شهيدةً في جنين بالضفة المحتلة (فيما ارتقى 7 شهداء في الأسبوع السابق: 6 شهداء في الضفة الغربية: شهيدٌ في بيت لحم، وشهيدان في رام الله، و3 شهداء في جنين، إلى جانب شهيدٍ في محافظة غزة بالقطاع متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة).

واعتَقلت قوات الاحتلال الصهيوني 160 مواطنًا، 126 منهم اعتقلتهم في الضفة الغربية، و29 اعتقلتهم في القدس، و5 مواطنين في الداخل المحتل منهم مواطن اعتُقِل في بلدة عارة وآخَر اعتُقِل في تل السبع (بارتفاعٍ ملحوظٍ عن الأسبوع السابق، إذ كانت قوات الاحتلال قد اعتَقلت131 مواطنًا، 84 منهم اعتقلتهم في الضفة الغربية، و45 اعتقلتهم في القدس، ومواطن في الداخل المحتل، ومواطن من شمال غزة بالقطاع، بينما لم تعتقل أي مواطنين في قطاع غزة في الأسبوع الحالي).

أما معتقَلو الضفة الغربية، فاعتُقِل 41 منهم في الخليل، و22 في جنين، و16 في بيت لحم، و14 في رام الله، و11 في قلقيلية، و9 في نابلس، و8 في أريحا والأغوار، و3 في طوباس، ومواطنان في طولكرم. وأما معتقَلو القدس المحتلة، فاعتُقِل 8 منهم في مخيم قلنديا، و6 في شعفاط، و4 في الطور، و3 في بلدة بدو، ومواطنان في العيساوية، ومواطن في العيزرية، ومواطن في سلوان، ومواطن في باحات المسجد الأقصى، ومواطن في منطقة باب حطة، ومواطن في منطقة باب العامود، ومواطن في شارع نابلس.

اعتداءات

بلغ عدد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين 269 اعتداءً، شملت 51 اعتداءً في القدس، و208 اعتداءاتٍ في الضفة الغربية، و5 اعتداءاتٍ في الداخل المحتل منها اعتداءاتٌ في عارة والطيبة وتل السبع، و5 اعتداءاتٍ في قطاع غزة أحدها في المحافظة الوسطى إلى جانب اعتداءين في محافظة غزة واعتداءين في محافظة شمال غزة (وقد سجَّلت الاعتداءات ارتفاعًا ملحوظًا في الضفة بمقدار 70 اعتداءً عن الأسبوع السابق، بينما سُجِّل العدد ذاته في قطاع غزة والداخل المحتل في ذلك الأسبوع).

وقد توزعت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية فشملت: 61 اعتداءً في الخليل، و30 في نابلس، و27 في سلفيت، و23 في جنين، و20 في أريحا والأغوار، و14 في بيت لحم، و14 في رام الله، و11 في قلقيلية، و6 في طوباس، واعتداءان في طولكرم.

الاقتحامات

بلغ عدد اقتحامات قوات الاحتلال 122 اقتحامًا: 24 منها للقدس، و97 لمحافظات الضفة الغربية. أما اقتحامات الضفة الغربية فشملت 34 اقتحامًا للخليل، و16 لجنين، و15 لنابلس، و9 لبيت لحم، و8 لرام الله، و8 لقلقيلية، و3 لطوباس، واقتحامين لطولكرم، واقتحامين لأريحا والأغوار.

وأما اقتحامات القدس فشملت 6 اقتحاماتٍ للطور، و5 لسلوان، و3 لمخيم قلنديا، واقتحامين لشعفاط، واقتحامين للبلدة القديمة، واقتحامين لبلدة بدو، واقتحامًا للعيساوية، واقتحامًا لعناتا، واقتحامًا لبلدة الجيب، وآخر لضاحية السلام. (وقد سجَّلت الاقتحامات ارتفاعًا ملحوظًا في الضفة عن الأسبوع السابق بمقدار 30 اقتحامًا، وارتفاعًا في القدس بمقدار 3 اقتحامات).

هدم المنشآت والإخطار بالهدم

بلغ عدد عمليات الهدم التي نفَّذتها قوات الاحتلال الصهيوني 14 عملية هدم، حيث نفَّذت عملية هدم في الطيبة بالداخل المحتل، و3 عمليات هدم في القدس المحتلة إحداها في العيساوية إلى جانب عمليتي هدم في بلدة الجيب، إضافةً إلى 10 عمليات هدم في الضفة الغربية: 4 منها في أريحا والأغوار، وعمليتان في الخليل، وعمليتان في بيت لحم، وعملية في جنين، وأخرى في نابلس.

وقد أوقفت قوات الاحتلال العمل والبناء في 47 منشأة جميعها في الضفة الغربية: 25 في سلفيت، و9 في الخليل، و7 في أريحا والأغوار، و3 في رام الله، و3 في طوباس. وسلَّمت 5 إخطارات بهدم منشآت: 3 منشآت في جنين بالضفة، ومنشأتين في سلوان بالقدس.

وقد سجَّلت عمليات الهدم ارتفاعًا مقارنةً بالأسبوع السابق في كل من القدس بمقدار عمليتَي هدم والضفة بمقدار 3 عمليات هدم، بينما شهدت عمليات إيقاف البناء ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بالأسبوع السابق مقداره 33 عملية، إذ أُوقِف بناء 14 منشأة في ذلك الأسبوع جميعها أيضًا في الضفة، فيما شهد عدد الإخطارات بالهدم ارتفاعًا في الضفة مقداره إخطار واحد وانخفاضًا في القدس مقداره 5 إخطارات، إذ كانت قد أخطرت قوات الاحتلال منشأتين في الضفة إحداهما في الخليل والأخرى في رام الله، و7 منشآت في القدس إحداهما في العيساوية ومنشأتين في سلوان و5 منشآت في تجمُّع أبو النوار البدوي.

ملاحقة المزارعين والصيادين

واصل قوات الاحتلال ملاحقتها شبه اليومية للمزارعين والصيادين الفلسطينيين، وقد رُصِدَت عملية ملاحقةٍ للصيادين في محافظة شمال غزة بالقطاع، إلى جانب 6 ملاحقاتٍ للمزارعين: 4 منها في القطاع إحداها في المحافظة الوسطى وأخرى في محافظة شمال غزة وملاحقتين في محافظة غزة، وملاحقتان في الخليل بالضفة الغربية (وقد سجَّلت الملاحقات انخفاضًا ملحوظًا مقارنةً بالأسبوع السابق الذي شهد 4 ملاحقاتٍ لصيادي القطاع، و10 ملاحقات للمزارعين الفلسطينيين، 6 في القطاع و4 في الضفة).

تُضاف إلى تلك الاعتداءات اعتداءاتٌ أخرى خارج التصنيفات السابقة بلغ مجموعها 48 اعتداءً، شملت 28 اعتداءً في الضفة الغربية، و17 اعتداءً في القدس، و3 اعتداءاتٍ في الداخل المحتل من بينها اعتداء في بلدة عارة وآخَر في تل السبع، وقد كانت الاعتداءات الأخرى الـ38 في محافظات الضفة على النحو الآتي: 9 اعتداءاتٍ في الخليل، و5 في أريحا والأغوار، و4 في نابلس، و3 في رام الله، و3 في قلقيلية، واعتداءان في جنين، واعتداءٌ في بيت لحم، واعتداءٌ في سلفيت.

وسُجِّلت اعتداءات المستوطنين التي بلغت 26 اعتداءً في الضفة الغربية والقدس.

أما في الضفة الغربية فقد رُصِدَ 21 اعتداءً (بارتفاعٍ مقداره 5 اعتداءاتٍ عن الأسبوع السابق): 10 في نابلس، و5 في الخليل، واعتداءان في بيت لحم، واعتداءان في أريحا والأغوار، واعتداءٌ في جنين، واعتداءٌ في سلفيت.

وأما في القدس فقد رُصِدَت 5 اعتداءاتٍ تمثلت باقتحامات للمسجد الأقصى من قِبل المستوطنين (وقد سُجِّل العدد ذاته في القدس عن الأسبوع السابق).

انتهاكات أجهزة السلطة

رُصِدَت انتهاكاتٌ لأجهزة السلطة في الضفة الغربية بلغ عددها 192 انتهاكًا شملت: 126 ملاحقةً أمنية و66 اعتقالًا سياسيًّا. أما الملاحقات الأمنية فشملت 68 ملاحقةً في رام الله، و42 في الخليل، و7 في نابلس، و3 في جنين، وملاحقتين في قلقيلية، وملاحقتين في طولكرم، وملاحقة في بيت لحم، وأخرى في طوباس.

وأما الاعتقالات السياسية فشملت 32 اعتقالًا في رام الله، و21 في الخليل، و5 في نابلس، واعتقالين في بيت لحم، واعتقالين في قلقيلية، واعتقال في طولكرم، واعتقال في جنين، واعتقال في سلفيت، واعتقال في أريحا والأغوار (وقد شهدت انتهاكات السلطة في الضفة الغربية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسبوع السابق.

فعلى صعيد الملاحقات الأمنية سُجِّل ارتفاعٌ ملحوظٌ مقداره 113 ملاحقةً أمنيةً مقارنةً بذلك الأسبوع، أما فيما يتعلق بالمدن التي استهدفتها هذه الملاحقات فقد شهد عددها ارتفاعًا عن الأسبوع السابق بمقدار 3 محافظات، إذ شهدت محافظات رام الله والخليل وجنين وقلقيلية وطولكرم ملاحقةً أمنيةً في ذلك الأسبوع أيضًا، بينما لم تشهد نابلس وبيت لحم، وطوباس ملاحقات من هذا النوع حينها.

وعلى صعيد الاعتقالات السياسية سُجِّل ارتفاعٌ ملحوظٌ مقداره 41 اعتقالًا سياسيًّا عن الأسبوع السابق، أما فيما يتعلق بالمدن التي استهدفتها الاعتقالات فقد شهد عددها ارتفاعًا عن ذلك الأسبوع بمقدار محافظة واحدة، إذ شهدت محافظات رام الله والخليل ونابلس وبيت لحم وقلقيلية وطولكرم وجنين وسلفيت اعتقالاتٍ سياسيةً في الأسبوع السابق أيضًا، بينما لم تشهد أريحا والأغوار أي اعتقالاتٍ من هذا النوع حينها).

المصدر / فلسطين أون لاين