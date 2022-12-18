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في برقية تهنئة وجّهها لنظيره القطري..

د. بحر يهنئ دولة قطر بيومها الوطني

18 ديسمبر 2022 . الساعة 14:22 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

هنّأ رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، دولة قطر الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني، جاء ذلك في برقية وجّهها لرئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم.    

وقال د. بحر في برقيته: " يسعدنا في رئاسة المجلس التشريعي وباسم شعبنا الفلسطيني أن نتقدم من دولة قطر الشقيقة، أميراً وبرلماناً وحكومةً وشعباً، بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.

وتقدّم د. بحر بأسمى معاني التهنئة والفخر والاعتزاز بالنجاح الباهر لدولة قطر في تنظيم مونديال كأس العالم، الذي رفع اسم قطر والعرب وفلسطين عالياً خفاقاً في سماء المعمورة.

وأضاف "جسّد مونديال قطر  نموذجاً حضارياً، عربياً وإسلامياً، وكرّس الموقع الرفيع والمكانة اللائقة لأمتنا التي تستحقها بين الأمم والشعوب قاطبة"، مشيداً بالمشهد المهيب الذي وحّد شعوب الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم في اتجاه الدعم والتضامن الفعلي مع القضية الفلسطينية العادلة.

وتمنّى د. بحر أن يديم المولى عز وجل الأمن والاستقرار والتقدّم والرخاء على دولة قطر الشقيقة، وأن يبارك مسيرتها المشرقة وسعيها نحو مزيد من الرفعة وإثراء الحضارة الإنسانية لخدمة قضايا أمتنا وشعوبها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#فلسطين #المجلس التشريعي #أحمد بحر #دولة قطر

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