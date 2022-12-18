هنية يهنّئ أمير قطر في اليوم الوطني لبلاده

أرسل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، رسالة تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.

وقال رئيس الحركة في رسالته: "إنه لمن دواعي سرورنا في حركة المقاومة الإسلامية حماس، ومعنا أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده، أن نتقدّم من سموكم بأطيب التهاني، وأصدق المشاعر والأماني، بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة، والذي يتزامن مع الحدث المهيب، والذي أبرزت فيه قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا، الرقيّ الحضاري، والتميز في مواكبة الحداثة دون التخلي عن الأصالة، والتمسك بمرابع الأجداد وعاداتهم النبيلة، وتقاليدهم الأصيلة.

وأضاف "إننا إذ نشارككم هذه الذكرى المجيدة، لنعبّر لكم عن اعتزازنا بما قدّمته قطر من إنجاز مُبهِر في استضافة المونديال بأبهى حُلّة، وما أظهرتهُ من صورة مشرقة للعروبة الإسلامية، وتعزيز وحدة الشعوب العربية وتعاضدها، كما تجلّت روح التعاطف مع قضية فلسطين في أجمل صورها في العديد من الفعاليات، سيما رفع العلم الفلسطيني، وسائر الفعاليات المتضامنة والداعمة لفلسطين وشعبها الصابر، ما يؤكد أصالة شعوبنا العربية، وفي مقدّمتها قطر الشقيقة وشعبها الأصيل، ويبيّن مدى الوعي العربي الكبير، وتأييده لقضية شعبنا العادلة".

وعبّر هنية عن عميق التقدير لمواقف صاحب السمو ودولة قطر الرائدة في دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، والتخفيف من معاناته.

المصدر / فلسطين أون لاين