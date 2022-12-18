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قاسم: الاحتلال يتحمّل المسؤولية الكاملة عن تداعيات حصار الظالم لغزة

18 ديسمبر 2022 . الساعة 12:25 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم

نعى الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إلى شعبنا الفلسطيني شهداء الحصار الذين ارتقوا قبالة السواحل التونسية، متقدّما بخالص التعازي وعظيم المواساة لذويهم الكرام، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وشدّد قاسم في تصريح له، اليوم الإثنين، على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات حصاره الظالم لقطاع غزة، واستمرار عدوانه على شعبنا، وتسبّبه بأزمات إنسانية كبيرة لأهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، وعلى كل الأطراف والجهات الدولية والإنسانية والحقوقية، العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة ووقف سرقته لثروات وموارد شعبنا.

وأكد أن حركة "حماس" ستواصل نضالها المشروع مع كل قوى شعبنا من أجل كسر الحصار الظالم على قطاع غزة، وتحقيق العيش الكريم لأبناء شعبنا الفلسطيني، وعدم السماح للاحتلال من تحقيق أهدافه من حصاره لشعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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