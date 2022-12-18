المتابعة الحكومية: قطاع غزة يشهد تطورًا طبيًا رغم الحصار

قال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بقطاع غزة، عصام الدعليس، اليوم الأحد: إن "قطاع غزة يشهد تطوراً طبياً ملحوظاً".

وأضاف في كلمته خلال الحفل التكريمي لبرنامج زراعة القرنيات: إن "قطاع غزة يشهد تطوراً طبياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة رغم الحصار وشح الإمكانات والموارد".

اقرأ أيضاً: الدعليس: هذا هو الطريق الاقصر للهدوء في غزة

وتابع: "أثبت الأطباء في غزة جدارتهم في إجراء أصعب وأعقد العمليات الجراحية بتقنيات نوعية وحديثة".

واسترسل: "نعلن دعمنا وتبنينا لمشروع الحملة الوطنية للتبرع بالقرنيات بعد الوفاة وتخصيص مبلغ مالي لاستمراره، كما نعلن عن تبني مشروع إنشاء بنك لحفظ القرنيات في قطاع غزة، وأدعو جميع أبناء شعبنا للتكاثف والمشاركة في الحملة".

المصدر / فلسطين أون لاين