مطلوب سكرتير/ة للعمل في شركة لتكنولوجيا المعلومات بمدينة غزة

شركة Too POP Tech هي شركة فلسطينية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات تقدم حلول متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي ومتخصصة في تقديم خدمات الأمن السيبراني.

وصل إعلان توظيف صادر عن شركة تو بوب تيك للحلول المتكاملة تعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي سكرتير/ة في مكتب غزة وفق المتطلبات والمؤهلات التالية:-

المهام الوظيفية:-

1- استقبال وإرسال المراسلات الإلكترونية والخطية باللغتين (العربية والإنجليزية).

2- انجاز المهام المكتبية الموكلة من قبل الطاقم الاداري.

المؤهلات المطلوبة:-

- أن لا يزيد عمر المتقدم/ة عن 35 عامًا.

- اتقان اللغة الانجليزية (كتابة - محادثة).

- حاصل/ة على بكالورويوس تكنولوجيا معلومات أو ملتميديا أو إدارة أعمال باللغة الإنجليزية أو أي تخصص ذا صلة (يفضل التقديم لأصحاب التخصصات التكنولوجية).

- خبرة ممتازة بالمصطلحات التقنية .

- خبرة عامان على الأقل في الأعمال المكتبية واستخدام الحاسوب.

- اللباقة في الحديث وحسن المظهر.

- حسن/ة السير والسلوك.

- من سكان مدينة غزة فقط.

ملاحظات هامة:-

- أول اسبوع تجريبي مدفوع الأجر.

- الوظيفة تابعة لفرع مكتب غزة الكائن في (غزة - عمارة الجاردينز - الطابق 6 - مقابل منتزه بلدية غزة).

- الدوام الرسمي من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً، من يوم السبت وحتى الخميس على أن يكون يوم الجمعة إجازة رسمية.

- مرحلة التقديم لهذه الوظيفة يعتبر المرحلة الأولى ولا يزال هنالك مرحلتين: الثانية اختبار تحريري باللغة الانجليزية والثالثة مقابلة شخصية.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/TvsZyHxKU6kxsj3Q9

- أخر موعد لاستلام الطلبات يوم الخميس 22/12/2022 الساعة الرابعة عصرًا.

- للاستفسار التواصل على بريد: [email protected]

- أو على الرقم التالي: 082898899

- أو زيارة مقر الشركة : غزة - عمارة الجاردينز - الطابق 6 - مقابل منتزه بلدية غزة.