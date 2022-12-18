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حمادة: على الاحتلال تحمّل تبعات إطلاق العنان للمستوطنين باقتحام "الأقصى"

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حمادة: على الاحتلال تحمّل تبعات إطلاق العنان للمستوطنين باقتحام "الأقصى"

18 ديسمبر 2022 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
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محمد حمادة المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس (أرشيف)

قال محمد حمادة الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس: "على الاحتلال تحمّل مسؤولية إطلاق العنان لعشرات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وتبعات ما ستؤول إليه الأمور".

وأضاف خلال تصريح صحفي، اليوم الأحد، عقّب فيه على اقتحامات الأقصى: إن "أبناء شعبنا والمقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي عما يحدث في ساحات الأقصى هذه الأثناء".

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وتابع: إن "ما يحدث في الأقصى أمر خطير والذي يقوم به الاحتلال في ساحاته لن يواجه بأقل ما وُوجه به في معركة "سيف القدس".

واسترسل: "مقاومتنا تؤكد أن الخيارات مفتوحة وأن ساحات المواجهة متعدّدة وأنها سترد على المحتل ولكنها تختار كيف يكون الرد ومن أي مكان يكون..الردود على ما يقوم به الاحتلال تتنوع من المواجهات في نقاط التماس والاحتكاكات إلى المقاومة التي توجع المحتل، وندعو إلى تكتيكها وزيادة وتيرتها في قرى الضفة والقدس والداخل المحتلة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #قوات الاحتلال #محمد حمادة

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