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القانوع: المرحلة التي يمر بها الأقصى هي الأخطر

18 ديسمبر 2022 . الساعة 11:26 بتوقيت القدس
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المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع

قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن التهديدات لا زالت محدقة بالأقصى المبارك والمخاطر تشتد يوماً بعد يوم وهذه المرحلة هي أخطر مرحلة يمر بها الأقصى. 

وأضاف القانوع في حديث لـ"إذاعة صوت الأقصى": "الاقتحامات بالأقصى لن تتوقف وتأتي ضمن التقسيم الزماني والمكاني، ونحن اليوم أمام حكومة يمينية متطرفة تمنح الغطاء لقطعان المستوطنين بتصاعد وتيرة الاقتحامات بالأقصى".

ونوّه إلى أن عملية الدهس المتعمّدة بالأمس لشابين فلسطينيين في نابلس من قبل قطعان المستوطنين، واقتحام الأقصى اليوم هي نتاج حكومة اليمين المتطرفة. 

وأردف: "نحن اليوم أمام تصعيد مستمر وإجرام منظّم من قبل حكومة اليمين المتطرفة تجاه شعبنا ومقدّساتنا".

وأكد أن هذه المرحلة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني هي مرحلة مفصلية، والمرحلة القادمة ستشهد تصعيدًا أكثر مع قدوم وتثبيت حكومة الاحتلال المتطرفة، إلا أن شعبنا الفلسطيني الذي أفشل كل مخطّطات العدو سيفشل المشروع المتصاعد في الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
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