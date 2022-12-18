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نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة للعام 2022

18 ديسمبر 2022 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
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نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة للعام 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة لعام 2022.    

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تقدّم لهذه الدورة في المحافظات الضفة والقطاع (3894) طالبا/ة توزّعوا على مختلف الفروع، إذ نجح منهم (2081) بنسبة عامة بلغت (53.44%)، وبذلك ترتفع نسبة الناجحين التراكمية من المتقدّمين لامتحان الثانوية العامة في الدورات الثلاث لهذا العام الى (81%).

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وذكرت أن هذه الدورة تمثّل فرصة إضافية أخرى للطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم نشر النتائج اليوم الأحد الساعة (11:00) عبر موقع   www.psge.ps، وبإمكان الطلبة الحصول على شهاداتهم يوم غد الإثنين في مديريات التربية والتعليم بعد الساعة الثانية عشرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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