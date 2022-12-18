إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم عسكر بنابلس

أصيب عدد من الشبان، واعتقل مواطن ونجله، صباح اليوم الأحد، خلال مواجهات بعد محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد المنازل في مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن شابًا أصيب بالقدم أصيب بالقدم، و7 مواطنين بحالات اختناق بينهم امرأة حامل، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم.

واقتحمت قوات خاصة للاحتلال مخيم عسكر وحاصرت منزلًا، وسط مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الذين رشقوا القوات بالحجارة.

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واعتقلت قوات الاحتلال المواطن ناصر النقيب ونجله أحمد بعد حصار منزليهما، قبل أن تنسحب من المكان، حيث تعرضت لإطلاق نار من قبل المقاومين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها انتهاكاتها اليومية بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورصد مركز معلومات فلسطين -معطى- (2668) انتهاكاً للاحتلال في الضفة والقدس خلال شهر نوفمبر الماضي، أسفرت عن استشهاد (20) فلسطينيا بينهم (5) أطفال وشابة فلسطينية، فيما أصيب (431) فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، واعتقال (454) فلسطينيا.

المصدر / فلسطين أون لاين