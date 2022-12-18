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"القسام" ينعى أحد عناصره توفي بمرض عضال

18 ديسمبر 2022 . الساعة 09:21 بتوقيت القدس
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نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس، أحد عناصره من معسكر جباليا شمال قطاع غزة، توفي على إثر مرض عضال.

وقالت الكتائب في بيان لها اليوم الأحد: "بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين تزفّ كتائب القسام إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين: المجاهد القسامي/ توفيق عبد الهادي جبريل درابيه (60 عاماً) من مسجد "التوبة" في معسكر جباليا شمال قطاع غزة".

ونوّهت إلى أن المتوفى هو والد الشهيد القسامي وليد درابيه الذي استشهد خلال معركة العصف المأكول، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً..

وسألت الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#كتائب القسام #مرض عضال #القسام ينعى شهيد

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