ديشان يؤكد أن الهدف هو "لقب آخر"

أكّد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان أمس أن هدفه هو "الحصول على لقب آخر"، عندما يواجه المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 اليوم.

ولدى سؤاله في مؤتمر صحافي بالدوحة قبل المباراة، عن رغبة الجميع بأن يفوز قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي باللقب، قال ديشان "علينا التكيّف، فعلنا كل شيء لخوض هذه المباراة. ليس لدي أيّ ضغط، الشيء المهم هو الصفاء".

وأضاف أن "السياق خاص لكن الهدف من المباراة النهائية لا يزال الحصول على لقب آخر، حتى لو رغب الأرجنتينيون في ذلك".

وعن حجم الجمهور الأرجنتيني الكبير في الدوحة، قال ديشان إن "الأرجنتين لديها تأييد جماهيري كبير. سيُسمع المشجعون الفرنسيون (في الملعب) لكن الجمهور الغالب سيكون أرجنتينياً. أتوقع جواً أرجنتينياً خالصاً مع الكثير من الأغاني. إنه في الواقع أمر جيد. لكن خصومنا ليسوا في المدرجات بل في أرض الملعب (...)سيكون لأحد الفريقين نجمة ثالثة".

وعن مستقبله مع المنتخب الفرنسي، قال المدرّب الذي استلم مهماته قبل عشرة أعوام ويخوض ثاني نهائي له توالياً إن "المنتخب هو أفضل شيء حدث لي في مسيرتي. إنه شغف على أعلى المستويات وأنا سعيد جداً لوجودي هنا. أهم شيء هو المنتخب. هو فوق كل شيء وأنا في خدمته. نتيجة اليوم لن تؤثر على قراري. ما يدور في ذهني هو المباراة فقط".

المصدر / أ ف ب