عز الدين القسام

عالم وداعية ومجاهد ولد في إحدى بلدات مدينة اللاذقية بسوريا عام 1883، عاش في وسط أسرة متدينة، تلقّى تدريسه الديني في الجامع الأزهر بمدينة القاهرة، وبعد تخرّجه عاد إلى بلدته وعمل خطيباً ومدرّساً في عام 1906.

مع نهاية الحرب العالمية الأولى في سنة 1918 احتل الفرنسيون سوريا، فثار القسام مع مجموعة كانت معه حتى طارده الفرنسيون واضطر إلى مغادرة سوريا إلى فلسطين حيث أقام في مدينة حيفا بفلسطين.

بدء نشاطه السري في مقاومة الانتداب البريطاني وكون جماعة سرية أٌطلق عليها اسم "العصبة القسامية"، وكان نشاطها موجهًا لمحاربة البريطانيين.

اضطر للتنقل بين القرى والمدن الفلسطينية بسبب تضييق وتحريض قوات الانتداب البريطاني ضده، التي كشفت مخططاته في مقاومته لتبدأ حملة للقضاء عليه هو مجموعة من المقاومين المساعدين له.

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حيث تحصّن بقرية نزلة الشيخ زيد وطوقتهم القوات البريطانية وحاولت قطع التواصل بينهم مع القرى المجاورة، إلا أن القسام رفض الاستسلام واشتبك معهم وتسبب مقاومته هو ومن معه في قتل 15 جنديًّا بريطانيًّا.

وبعد ست ساعات انتهت المعركة باستشهاد القسام و3 من رفاقه في أحراش قرية يعبد بالقرب من مدينة جنين عام 1935، وكان لموته أثر كبير في اندلاع الثورة الفلسطينية عام 1936.

لم تتوقف أعمال عصبة القسام عن دورها في المقاومة بعد وفاته، بل استمرت وعملت على تنظيم وتحديد مسؤوليات القادة من بعده في الكثير من المدن الفلسطينية، حيث قام أتباع القسام بوضع خطة عمل لاستمرار الثورة الفلسطينية إلى حين تحقيق أهدافها.

وبسبب دوره الكبير في القضية الفلسطينية اختارت حركة حماس اسم "القسام" ليكون اسم جناحها العسكري، والتي أصبحت من أبرز الفصائل المقاوِمة في فلسطين

المصدر / فلسطين أون لاين