"فلسطين أون لاين" تنشر حواراً مع "أبو عبيدة" المتحدث باسم كتائب القسام

تنشر "فلسطين أون لاين"، النافذة الإلكترونية لصحيفة فلسطين اليومية، حواراً مع "أبو عبيدة" المتحدث باسم كتائب القسام عند التاسعة صباحًا.

وينشر الحوار بالتزامن مع عدد من وسائل الإعلام بمناسبة الذكرى الـ35 لانطلاقة حركة حماس.

وكانت آخر تغريدة للملثم، بتاريخ 31 يوليو الماضي، في الذكرى الثامنة لمعركة العصف المأكول؛ والتي أسرت خلالها كتائب القسام جنديين صهيونيين.

حوار أبو عبيدة

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وغرّد أبو عبيدة حينها، "سمحت قيادة القسام بالكشف عن تعرض أحد الأماكن خلال معركة سيف القدس العام الماضي لقصفٍ صهيونيٍ أدّى إلى استشهاد أحد مجاهدي وحدة الظل وإصابة ثلاثةٍ آخرين في أثناء قيامهم بمهمّة حراسة أحد الجنديين، ونتحفظ على الكشف عن اسم الشهيد في هذه المرحلة لأسبابٍ أمنية، وسنعلن عنه لاحقًا بإذن الله عندما تكون الظروف مواتية.

وكانت وحدة الظل التابعة لكائب القسام، كشفت خلال مهرجان انطلاقة الحركة الـ35، عن بندقية تم اغتنامها خلال عملية أسر الضابط الإسرائيلي هدار غولدن، الأسير وثلاثةٍ آخرين لدى القسام في غزة منذ 2014.

المصدر / فلسطين أون لاين