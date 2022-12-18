إيلون ماسك يبحث عن مستثمرين جدد في تويتر

في ظل هروب المعلنين من تويتر، إثر قرارات لرئيسه الجديد، إيلون ماسك، أفاد موقع "سيمافور" الإخباري بأن الملياردير الأمريكي، يبحث عن مستثمرين جدد لموقع التغريدات الشهير.

أفاد موقع “سيمافور” الإخباري بأن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، يبحث عن مستثمرين جدد لموقع تويتر في ظل هروب المعلنين وديون تلوح في الأفق.

وبحسب أشخاص مطلعين، فإن المدير الإداري لمكتب عائلة ماسك يبحث عن مستثمرين جدد لشراء أسهم في تويتر بنفس القيمة السعرية التي اشترى فيها الملياردير موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

ويبحث إيلون ماسك عن مستثمرين جدد لشراء أسهم في تويتر بنفس القيمة السعرية التي اشترى فيها الملياردير موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

وتواصل غاريد بيرشال، المدير المالي لإيلون ماسك، مع مستثمرين محتملين هذا الأسبوع، حيث عرض أسهما في تويتر بقيمة 54.20 دولارا للسهم الواحد.

واستحوذ ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر في نهاية أكتوبر مقابل 44 مليار دولار.

في رسالة إلكترونية إلى المستثمرين المحتملين اطلع عليها موقع "سيمافور"، كتب بيرشال: "خلال الأسابيع الأخيرة تلقينا العديد من الطلبات الواردة للاستثمار في تويتر. وبناءً على ذلك، يسعدنا أن نعلن عن عرض متابعة للأسهم العادية بالسعر والشروط الأصلية مع استهداف إغلاق نهاية العام".

ويشير الموقع إلى أن ماسك يبدو وكأنه يعاني من ضائقة مالية، لا سيما وأنه باع، ما قيمته 3.6 مليار دولار من أسهم شركة السيارات الكهربائية "تسلا"، حيث يضعها على الأرجح لزيادة أسهم تويتر بهدف خفض ديونها.

إيلون ماسك

كانت هذه هي المرة الثالثة التي يبيع فيها ماسك أسهم في شركة تسلا منذ أن قال في أبريل إنه انتهى من عمليات البيع.

ومنذ اتمامه الصفقة أكتوبر الماضي سرح ماسك قرابة نصف القوة العاملة في تويتر، ومن بينهم موظفين مسؤولين عن مكافحة المعلومات المضللة، فيما استقال عدد غير معروف من الموظفين بشكل طوعي.

بحسب تحليل أجرته مجموعة المراقبة غير الربحية "ميديا ماترز"، فإن نصف أكبر مئة معلن لدى تويتر أعلنوا عن تعليقهم الإعلان على المنة أو "توقفوا على ما يبدو" عن ذلك.

وشهدت صفقة الاستحواذ سلسلة من التحولات والمنعطفات أثارت شكوكا بشأن ما إذا كان ماسك سيتم الصفقة. بدأ الأمر في 4 من أبريل، عندما كشف ماسك عن امتلاكه حصة 9.2 بالمئة في الشركة، مما جعله أكبر مساهم فيها.

المصدر / وكالات