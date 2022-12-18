ارتفاع غير مسبوق.. الدولار يتخطى حاجز 1500 دينار في العراق

يستمر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي على الرغم من إجراءات البنك المركزي العراقي الرامية لخفض السعر، والتأكيد على أن احتياطي النقد الأجنبي من العملات الصعبة بأفضل حالاته.

ويعزي بعض المختصين الارتفاع الأخير للدولار لمضاربات يقوم بها بعض التجار والإجراءات الجديدة المفروضة من الجهات المختصة لمنع تهريب العملة الصعبة الى خارج العراق.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر صرف الدولار حاجز 1500 دينار في العراق.

وتسبب هذا الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار في فوضى، تخوفا من ارتفاع اسعار المواد الأساسية.

وجددت الحكومة العراقية، مساء الخميس، التزامها بالمحافظة على استقرار السوق المحلية ودعم خطوات البنك المركزي في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وذكر بيان للحكومة أن "الارتفاع في سعر الصرف أمر مؤقت نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي، وهي تطمئن المواطنين كافة بأن الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله".

المصدر / وكالات