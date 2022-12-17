"حماس" تدين جريمة دهس المستوطنين لشابين في نابلس

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن جريمة دهس المستوطنين لشابين في نابلس متوقعة مع صعود اليمين المتطرف الذي يصعد من انتهاكاته بحق أبناء شعبنا.

وأضاف قاسم في تصريحات لإذاعة الأقصى، "إن المستوطنين الإرهابيين يصعّدون من عدوانهم على شعبنا، وواضح أنهم أخذوا جرعة جديدة لإجرامهم مع تشكيل الحكومة اليمينية الجديدة".

واعتبر أن هذه الجريمة حلقة جديدة من مسلسل الإرهاب الصهيوني بحماية من الشرطة والجيش الإسرائيليين، و يجب أن يتم الرد عليها بتصعيد الفعل المقاوم بالضفة الغربية.

وتابع، "نحن أمام أوضاع متفجرة ناتجة عن هذا الإرهاب، وحكومة الاحتلال تدخل بقوة في مسار الإرهاب والقتل".

وأشار قاسم إلى أن هذا العام شهد تصعيدياً يهودياً في اقتحام المسجد الأقصى والهجوم على هويته العربية والإسلامية، و الأمر يزداد خطورة وبشكل كبير والمخططات الهادفة لاقتحام الأقصى تؤشر على ذلك.

وطالب بتصعيد حالة الثورة والعمل المقاوم ضد الاحتلال ومستوطنيه، وتبنى استراتيجية كاملة للدفاع عن الأقصى ومواجهة مخططات الاحتلال، وانخراط مكونات شعبنا في حالة استنفار حقيقية لمواجهة الإرهاب المتصاعد.

المصدر / فلسطين أون لاين