استشهاد شاب وإصابة شقيقه جراء تعمّد مستوطن دهسهما جنوب نابلس

استشهد شاب مقدسي وأصيب شقيقه بجروح خطيرة، وكلاهما في الثلاثينيات من عمرهما، مساء اليوم السبت، في حادث دهس نفّذه مستوطن ولاذ بالفرار، على شارع 60 قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد المقدسي محمد مطير وإصابة شقيقه مهند بجروح خطيرة، من جرّاء تعمّد مستوطن دهسهما في أثناء صيانتهما لمركبتهما قرب حاجز زعترة.





وجاء في التفاصيل، أن الشابين وهما شقيقان من سكان مخيم قلنديا، تعرضا لدهس متعمّد من قبل مركبة إسرائيلية، خلال تواجدهما خارج مركبتهما لإصلاح عطل لحق بها.

وحسب ما ورد عن إعلام محافظة القدس، فإن "المقدسي محمد يوسف مطير استشهد فيما أصيب شقيقه مهند بجروح خطيرة نتيجة حادث سير متعمّد من قبل مستوطن لاذ بالفرار قرب زعترة".

وأضافت محافظة القدس، أن جثمان الشهيد محمد مطير تم نقله إلى أحد مستشفيات نابلس، بينما قام إسعاف نجمة داوود الحمراء التابع للاحتلال بنقل شقيقه مهند إلى مستشفى هداسا.

وأوضح أن الأشقاء وبينما كانوا يقفون على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات المركبة التي كانوا يستقلونها تفاجؤوا بسيارة أحد المستوطنين تقوم بالاصطدام المتعمّد المباشر لمركبتهم، ولاذ سائقها بالفرار من المكان، ما أدّى إلى وفاة أحدهم على الفور وتعرّض الآخر لعملية بتر في القدمين ونقل بحالة خطيرة جدا إلى مستشفيات الداخل المحتل.

وأحيل المصاب الآخر، على وجه السرعة، إلى مستشفى "بيلنسون" في الداخل الفلسطيني المحتل عام1948، لاستكمال العلاج وهو بحالة خطيرة وفاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين