"عرين الأسود" تتبنى استهداف مركبة مستوطنين في نابلس

أعلنت مجموعة عرين الأسود رصد واستهداف سيارة للمستوطنين ظهر أمس الجمعة في نابلس بصليات من الرصاص المبارك وانسحاب مقاتليها بسلام.

وأوضحت أن العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال تجاه شعبنا وثأر لدماء شهدائنا وقادتنا.

فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

هذا بيان مقتضب

بفضل الله وبحمده تمكّنت مجموعات عرين الأسود من رصد واستهداف سيارة للمستوطنين يوم الجمعة الساعة ١٣:٤٠بصليات من الرصاص المبارك وانسحاب جند العرين بسلام إلى قواعدهم آمنين، ويأتي ذلك في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال تجاه شعبنا وثأر لدماء شهدائنا وقادتنا وإننا نعاهد الله ثم نعاهد شعبنا بأن تبقى بنادقنا مشرعة في وجه هذا الكيان وقطعان مستوطنيه الذين ظنّوا واهمين بأن هذه الأرض مستباحة أمام عربدتهم وسنرى من سيحاصر من؟.

وإننا ما خرجنا إلا لإعلاء راية أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله

بها بدأنا وبها سنستمر وبها سنرسم معالم النَّصر مجاهدين في سبيل الله لا نتبع لحزب أو فصيل.

لا يحكمنا إلا انتماؤنا لفلسطين ولشعبنا الصامد في كل أماكن وجوده ونحن بإذن الله الجند المخلصون لوصايا الشهداء ودمائهم

إخوتكم مجموعات عرين الأسود

المصدر / فلسطين أون لاين