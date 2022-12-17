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هيئة وطنية بغزة تندّد باعتقال الاحتلال مناضلي شعبنا بالداخل المحتل

17 ديسمبر 2022 . الساعة 19:15 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

ندّدت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا في الداخل المحتل باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة من مناضلي أبناء شعبنا في الداخل المحتل أثناء فعاليتهم الشعبية التي تمت في حيفا احتجاجاً على الأحكام الفاشية وتضامناً مع المعتقلين خلال هبّة الكرامة.

وأكدت الهيئة أن سياسة الإرهاب والردع وكي الوعي لن تنجح وسيبقي شعبنا قوياً صامداً موحّداً ومتمسّكاً بحقوقة بالرغم من ممارسات الاحتلال القمعية.

كما أكدت أن قمع الاحتلال واعتقاله ثلاثة نشطاء خلال وقفة لحراك حيفا لن تكسر إرادة شعبنا في التحامه مع قضيته الوطنية.

وقالت: "إن إصرار نشطاء الداخل المحتل على التضامن مع إخوانهم من معتقلي هبة الكرامة -الذين أصدر الاحتلال بحقهم أحكاماً قاسية ظالمة وجائرة بتهمة المشاركة بهبّة الكرامة المجيدة- على الرغم من تهديدات الاحتلال هو تأكيد على وحدة شعبنا في الداخل في مواجهة القمع والإرهاب".

وشدّدت على أن الرد على أحكام وقرارات القمع والتعسف الفاشية تكمن بالوحدة والصمود والكفاح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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