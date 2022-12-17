فيورنتينا يحدد سعر المغربي سفيان أمرابط المتألق في مونديال قطر

كشفت شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي فيورنتينا المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم حدد سعر نجمة المغربي، سفيان أمرابط، للأندية الراغبة في التعاقد معه.

وأضافت الصحيفة أن تألق أمرابط مع منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022، جعله هدفا للعديد من الاندية الأوروبية أبرزها ليفربول وتوتنهام وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان.

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة نادي فيورنتينا حددت مبلغ 60 مليون يورو للتنازل عن خدمات نجم وسط أسود الأطلس، مستغلة بندا في عقده يسمح لها بالتجديد معه من طرف واحد حتى عام 2025، الأمر الذي يجعل الأندية الأوروبية الراغبة بضمه مطالبة بتقديم عروض مالية أكبر من أجل الظفر بخدماته.

وبدأ سفيان أمرابط ممارسة كرة القدم في سن السابعة ففي 2003 انتسب لنادي "دي زويفوغلز" الهولندي، وفي عام 2007 اختُبر في نادي أوتريخت الهولندي، وكان عمره آنذاك لا يتجاوز 11 عاما، فانضم لأكاديمية النادي وتدرج ضمن الفئات العمرية فيه.

وتلقى أمرابط تكوينه الرياضي داخل الأكاديمية، مما صقل موهبته وجعل مسؤولي النادي الهولندي يمنحونه عقدا احترافيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 امتد إلى 2017.

وفي سبتمبر/ أيلول 2017 ارتقى أمرابط إلى الفريق الأول، وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني من السنة نفسها لعب أول مباراة احترافية وهو في الـ18 من عمره، وفي موسم 2016-2017 شارك في 38 مباراة رسمية.

وكان من أسباب تألق اللاعب اهتمام بطل الدوري فريق فينورد روتردام، الذي وقّع معه عقدا لمدة 4 سنوات مقابل 5 ملايين يورو في يونيو/حزيران 2017، وتوج معه خلال موسمين بـ3 ألقاب محلية.

انتقل أمرابط في أول مسيرة احترافية أوروبية إلى نادي بروج البلجيكي في 24 أغسطس/آب 2018، في صفقة لمدة 4 أعوام بلغت قيمتها مليوني يورو وتمت إعارته في 22 أغسطس/آب 2019 لنادي فيورنتينا الإيطالي الذي اشترى عقده بعد ذلك مقابل 3.5 مليون يورو بعقد يمتد حتى صيف 2024.

المصدر / وكالات