حماس تحيي ذكرى "مرج الزهور": المقاومة سبيل للتحرير والعودة

غزة-بيروت/ فلسطين:

أحيت حركة حماس الذكرى الـ30 لأكبر عملية إبعاد جماعي نفذتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت 415 من خيرة أبناء وقادة شعبنا من الضفة الغربية وقطاع غزَّة، إلى مرج الزهور في الجنوب اللبناني في السابع عشر من كانون الأوَّل/ ديسمبر من عام 1992.

وجددت حركة حماس، الدعوة إلى وحدة شعبنا والتمسك بالمقاومة سبيلًا للتحرير والعودة.

وأكد الحركة في بيان لها بذكرى الإبعاد إلى مرج الزهور، أنَّ سياسة الاحتلال في القتل والإبعاد والتهجير، لن تُرهب شعبنا ولن تكسر إرادته وصموده، وسيواصل مقاومته الشاملة في كل ساحات الوطن، دفاعًا عن أرضه وقدسه وأقصاه حتى انتزاع حقوقه وتحرير أرضه وتقرير مصيره.

وأشارت حماس إلى أن المبعدين أحبطوا محاولات الاحتلال لإخماد ثورة شعبنا المتجدِّدة، والمتأصلة جذوتها حتى تحقيق تطلعاته في التحرير والعودة.

واستحضرت الحركة، بكل فخر واعتزاز بطولة وصمود قادة ورموز شعبنا المبعدين، ومن قضوا نحبهم في مسيرة المقاومة والنضال.

لقاء وطني

ونظمت حركة حماس، أول من أمس، لقاءً وطنيًّا في لبنان بمناسبة الذكرى الثلاثين إبعاد مرج الزهور.

وحضر الحفل ممثلون عن الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية وشخصيات فلسطينية ولبنانية وعلمائية ورؤساء بلديات ومخاتير المنطقة.

وقال رأفت مرة مسؤول العمل الجماهيري في حركة حماس في لبنان: إن إبعاد الاحتلال الإسرائيلي 415 مقاومًا فلسطينيًّا إلى مرج الزهور في جنوب لبنان عام 1992 جريمة إرهابية حاول الاحتلال الإسرائيلي منها إنهاء الانتفاضة والقضاء على إرادة المواجهة عند شعبنا.

وعدَّ مرة أن صمود المبعدين كسَر إرادة الاحتلال وأنهم عادوا إلى فلسطين وواصلوا مقاومتهم واستشهد عدد كبير منهم.

ووجَّه مرة أسمى تعابير التحية والتقدير لكل أهالي البلدات والشخصيات والبلديات التي احتضنت المبعدين، عادًّا أن التعامل الإيجابي لأهالي البلدات أسهم في صمود المبعدين وعزز عودتهم لديارهم.

من جهته، قال الشيخ محمد الحاج إمام مسجد حمزة بن عبد المطلب في مرج الزهور: إن فلسطين هي قضيتنا جميعًا وإن أهالي المنطقة واجهوا الاحتلال واستضافوا المبعدين وهذا واجبهم الوطني.

ورأى الإعلامي سعيد معلاوي الذي رافق المبعدين أن المبعدين مثلوا نموذجًا للعطاء والفداء وأنهم نقلوا صورة فلسطين والمقاومة للعالم عبر أفضل محتوى.

وقال رجل الأعمال نزيه البقاعي: إن المبعدين كانوا نموذجًا للتضحية والفداء والوفاء، وإن صمودهم مثل انتصارًا للقضية ولمشروع المقاومة.

وفي ختام اللقاء كرَّمت حماس بلدات مرج الزهور والرفيد ولِبَّايا وعددًا من الشخصيات والمؤسسات الذين ساندوا المبعدين.

كما تسلم رأفت مرة مسؤول العمل الجماهيري في حركة حماس درعًا من أهالي بلدة مرج الزهور لشكر المبعدين على تعاونهم وخدمتهم لأهالي المنطقة.