تشكيلة منتخب المغرب الرسمية أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم

أجرى منتخب المغرب تغييرات على التشكيلة الأساسية في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم اليوم السبت وكذلك الحال في صفوف كرواتيا، إذ منح المدربان فرصة لبعض اللاعبين البدلاء.

وسيغيب عن المغرب القائد رومان سايس الذي خرج بعد 21 دقيقة من بداية مباراة قبل النهائي أمام فرنسا، بعدما قال المدرب وليد الركراكي إن الدفع به كان مخاطرة في محلها في أمام حاملة اللقب لكنها غير ضرورية في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي الدفاع، سيحتفظ أشرف حكيمي وجواد الياميق بمكانيهما في التشكيلة بينما سيحل أشرف داري ويحيى عطية الله بدلا من المصابين سايس ونايف أكرد.

وسيلعب قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش أساسيا في وسط الملعب إلى جانب ماتيو كوفاتشيتش، بينما سيلعب لوفرو ماير بدلا من مارسيلو بروزوفيتش. وسيبدأ ماركو ليفايا وميسلاف أورشيتش في خط هجوم كرواتيا.

وفيما يلي تشكيلة المنتخبين:

كرواتيا: دومينيك ليفاكوفيتش - يوسيب ستانيشيتش - إيفان بريشيتش - لوفرو ماير- ماتيو كوفاتشيتش - أندريه كراماريتش - لوكا مودريتش - ماركو ليفايا - ميسلاف أورشيتش- يوسكو جفارديول - يوسيب شوتالو.

المغرب: ياسين بونو - أشرف حكيمي - عبد الحميد صبيري - جواد الياميق - سفيان أمرابط - حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف النصيري - أشرف داري - بلال الخنوس - يحيى عطية الله.

المصدر / وكالات