بنزيما يحرج الرئيس الفرنسي ماكرون قبل نهائي المونديال

أحرج كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل المباراة المرتقبة بين الديوك والأرجنتين في نهائي كأس العالم، المقررة غدا الأحد على ملعب لوسيل في قطر.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم السبت، أن بنزيما رفض دعوة ماكرون للسفر برفقته إلى الدوحة، لحضور المباراة النهائية للمونديال.

وأثارت إمكانية حضور بنزيما للنهائي جدلا كبيرا في اليومين الماضيين، بعدما امتعض ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، من أسئلة الصحفيين بشأن موقف بنزيما.

من جانبه، أثار نجم ريال مدريد المزيد من الجدل برسائل غامضة، وجهها عبر حسابه على "إنستجرام"، وقال في إحداها إنه "غير مهتم".

كما نشر صورة له مع زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، أثناء استلام الكرة الذهبية، وكتب عليها: "ليلة سعيدة".

ويعد زيدان من أبرز المرشحين لخلافة ديشامب، إذا رحل الأخير عن منصبه بعد بطولة كأس العالم.

ومنعت الإصابة بنزيما من المشاركة مع منتخب فرنسا، في المباريات الأولى بالمونديال، ليغادر قطر عائدا إلى فريقه ريال مدريد، لكنه استعاد جاهزيته مؤخرا وشارك في مباراة ودية، ما أثار التكهنات حول وجود خلاف بينه وديشامب.

المصدر / وكالات