فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مباراة المغرب وكرواتيا (المركز الثالث والرابع) مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب المغرب الرسمية أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم

بنزيما يحرج الرئيس الفرنسي ماكرون قبل نهائي المونديال

تشييع جثماني الشهيدين عنبر وشرايعة برام الله

قاسم ينفي إدلاءه بأي تصريحات حول الأردن

المغرب يأمل في انتزاع البرونزية من كرواتيا بمونديال قطر

رام الله: جماهير شعبنا تشيع جثمان الشهيد خالد عنبر

غزة.. حفل إشهار كتاب "قبس من نور المسيرة" للأسير بسام السعدي

اقتحام المستوطنين تصعيد خطير.. حماس تدعو للنفير دفاعًا عن المسجد الأقصى

الاحتلال يستولي على ما يزيد عن 3 آلاف دونم جنوب نابلس

هتفوا للمقاومة وعرين الأسود

بالصور تشييع جثماني الشهيدين عنبر وشرايعة برام الله

17 ديسمبر 2022 . الساعة 15:23 بتوقيت القدس
...

شيّعت جماهير رام الله اليوم السبت جثماني الشهيدين خالد "عنبر" الدباس من مخيم الجلزون، وسلامة شرايعة من بلدة بيرزيت بعد تسليم جثمانيهما من قبل قوات الاحتلال التي احتجزتهما لأكثر من شهرين. 

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله بجنازة مهيبة، شارك فيها مئات الشبان الذين ردّدوا هتافات للمقاومة وعرين الأسود ومطالبة بالثأر لدماء الشهداء.

وحمل المشيعون أعلام فلسطين ورايات حركة حماس، كما هتفوا للشهداء الأبطال وأمهاتهم.

واستقبلت عائلة الشهيد عنبر جثمانه في مخيم الجلزون شمال رام الله بالزغاريد والدموع، حيث ألقيت نظرة الوداع عليه، قبل أن يصلى على جثمانه في مسجد الشهداء ظهر اليوم، ويوارى الثرى في مقبرة المخيم.

أما الشهيد سلامة شرايعة، زفّته الجماهير من منزل عائلته في بيرزيت قبل أداء الصلاة عليه في مسجد البلدة عصر اليوم، ومواراته الثرى في مقبرتها.

وعمّ الإضراب الشامل اليوم في بلدة بيرزيت استجابة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية، حداداً على روح الشهيد شرايعة.

وكان الشهيدان عنبر وشرايعة قد استشهدا بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي على سيارتهما، في 3 من أكتوبر الماضي، قرب مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأصيب معهما الشاب باسل بصبوص بجروح خطيرة جرى اعتقاله حينها والإفراج عنه لاحقاً، فيما تم احتجاز جثماني الشهيدين منذ ذلك الوقت قبل أن يتم تسليمهما أمس الجمعة.

photo_٢٠٢٢-١٢-١٧_١٤-٠٧-٣٧.jpg
photo_٢٠٢٢-١٢-١٧_١٤-٠٧-٣٧ (2).jpg
photo_٢٠٢٢-١٢-١٧_١٤-٠٧-٣٩.jpg
photo_٢٠٢٢-١٢-١٧_١٤-٠٧-٣٩ (2).jpg
photo_٢٠٢٢-١٢-١٧_١٥-١٣-٥٣.jpg
photo_٢٠٢٢-١٢-١٧_١٥-١٣-٥٤.jpg
photo_٢٠٢٢-١٢-١٧_١٥-٠٧-١٢.jpg
photo_٢٠٢٢-١٢-١٧_١٥-٠٧-١١.jpg
9.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهيد #المقاومة #شهداء #رام الله #عرين الأسود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة