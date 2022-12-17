الاحتلال يستولي على ما يزيد عن 3 آلاف دونم جنوب نابلس

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على 3492 دونما من أراضي المواطنين في قرية عقربا، جنوب شرق نابلس.

وأوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، أن الأراضي التي استهدفها الأمر العسكري تقع في الحوض رقم (13) طبيعي من موقع جبل القرين، والحوض (14) طبيعي من جبل المسترة، وموقع طلعة عمرة من جبل القرين من أراضي قرية عقربا، بحجة أنها أراضي دولة.

وأشار إلى أن هذا النوع من الإعلانات يهدف إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح المشروع الاستيطاني المتزايد في الأرض الفلسطينية وحظر دخولهم إليها بحجة أنها "أراضي دولة"، وهي جزء من مخطط كبير يهدف إلى السيطرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية وتحديداً الملاصقة منها للأغوار من خلال السيطرة على مساحات شاسعة في هذه المنطقة.

وبين أن سلطات الاحتلال ومنذ مطلع العام 2022، أصدرت ثلاث إعلانات تقضي بتحويل أراضي المواطنين إلى أراضي دولة يحظر عليهم الوصول إليها وزراعتها واستخدامها واستصلاحها.

وطالبت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، المواطنين أصحاب الأراضي المستهدفة بالأمر العسكري إلى التوجه إلى مكاتبها من أجل إنجاز ملفات قانونية بأسرع وقت ممكن لإبطال الأمر.

المصدر / فلسطين أون لاين