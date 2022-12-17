منتدى الإعلاميين يدين استضافة قناة "العربية" لنتنياهو

عبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن إدانته الشديدة لاستضافة قناة "العربية" السعودية، رئيس حكومة الاحتلال المكلّف بنيامين نتنياهو، وعد ذلك طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية.

وعد منتدى الإعلاميين، في بيان أصدره اليوم السبت، استضافة نتنياهو "تنكر فج لدماء شهداء الإعلام الفلسطيني، لاسيما دماء الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وارسنة، وتخلي عن فرسان الإعلام الفلسطيني القابعين خلف سجون الاحتلال البغيض".

وادعى نتنياهو خلال حديثه لقناة "العربية" في مقابلة نشرتها على موقعها باللغة الإنكليزية، أن هناك "مبادرة سلام جديدة تهدف إلى إقامة سلام تاريخي رائع مع السعودية"، حسب تعبيره. مضيفاً، "أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا مبادرة سلام جديدة ستشكل نقلة نوعية لإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي، وفي نهاية المطاف، الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وجدد منتدى الإعلاميين استنكاره الشديد ورفضه الأكيد لمختلف أشكال التطبيع الإعلامي مع الاحتلال المجرم، لاسيما في ظل مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية البشعة بحق الإعلام الفلسطيني بمختلف مكوناته.

وأشار إلى تدمير الاحتلال مقرات أكثر من 60 مؤسسة إعلامية خلال عدوان مايو 2021، وقتل أكثر من 50 صحفياً فلسطينياً منذ عام 2000، فضلاً عن الاعتداءات وتحطيم كاميرات وأجهزة الصحفيين ومنعهم من التغطية الميدانية لأهم الأحداث في الضفة الغربية المحتلة.

وعبر منتدى الإعلاميين عن فخره واعتزازه للصور المشرقة التي سطرتها الجماهير برفضها التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي خلال بطولة كأس العالم في قطر.

وحث إلى تسخير وسائل الإعلام العربية لنصرة القضية الفلسطينية، وفضح جرائم الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبث الوعي في صفوف جماهير الأمة العربية والإسلامية بمكانة المسجد الأقصى وضرورة حمايته، كما يدعو إلى فضح جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الإعلاميين الفلسطينيين.

وجدد المنتدى دعوته وزراء الإعلام العرب واتحاد الصحفيين العرب إلى اتخاذ الإجراءات الحازمة اللازمة لوقف مسلسل التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لتسلل رواية الاحتلال للمجتمعات العربية وغيرها عبر منصات ووسائل إعلام عربية والتي نتطلع لدورها في تعزيز رواية الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين