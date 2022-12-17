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رداً على تهديدات المستوطنين

دعوات للهتاف للمسجد الأقصى بمباراة المغرب اليوم

17 ديسمبر 2022 . الساعة 12:53 بتوقيت القدس
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انطلقت دعوات للجماهير الرياضية التي ستحضر مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم بين المغرب وكرواتيا مساء اليوم السبت، للهتاف من أجل المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لأخطار تهويدية متزايدة هذه الأيام.

وأكدت الدعوات أهمية إيصال الجماهير رسالة للعالم عبر هذه الفعالية الكروية الدولية، لإعلاء صوت القدس والأقصى، وذلك رداً على تهديدات الاحتلال والمستوطنين باقتحام المسجد غداً الأحد بأعداد كبيرة.

ويستعد المستوطنون لاقتحامات شرسة للأقصى بدءًا من يوم غد، بحجة الاحتفال بما يسمى عيد "الحانوكاة" التلمودي.

 ودعا ما يسمى "باتحاد منظمات الهيكل" أنصاره إلى اقتحام المسجد الأقصى، على مدى أيام "عيد الحانوكاه"، التي ستبدأ من غد وحتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.

 ومنذ عام 2017 تسعى "جماعات الهيكل" إلى تطوير عدوانها خلال هذه المناسبة، بحيث تشعل الشمعدان في باب الأسباط، وإدخال طقوس إشعاله إلى داخل المسجد الأقصى.

 ويتعمد المستوطنون نقل الرقص والغناء والاحتفالات "بالحانوكاه" إلى مختلف أبواب الأقصى، كأبواب السلسلة والغوانمة والقطانين.

 وتواصل جماعات الهيكل المزعوم حشدها للاقتحام، عبر توفير مواصلات مجانية من وإلى الأقصى، كما دعت منظمة "نساء من أجل الهيكل" إلى اقتحام نسائي بمناسبة "الحانوكاه" يوم الثلاثاء القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #كأس العالم #مونديال قطر 2022 #مباراة المغرب وكرواتيا

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