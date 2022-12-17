الاحتلال يعتقل 8 شبان من القدس وجنين

اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان في حملة دهم نفذتها، اليوم السبت، في مدينتي جنين شمال الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الإسرائيلي داهمت ورشة عمل في جنين، واعتقل المتواجدين داخلها، وهم عمور خضور، ورعد أمين فريحات، وزيد محمود أبو اللوف، ويوسف وليد أبو سلامة، وسلطان جلغوم.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ربيع حمد، من مخيم قلنديا، شمالي القدس، بعد استدعائه للتحقيق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الطالبين مالك غوشة ويزن ماجد من باحات المسجد الأقصى المبارك قبل ظهر اليوم، بحسب مصادر مقدسية.

وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال ومستوطنيه، تتخللها استفزازات واعتداءات على المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين