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منظمة أممية: 3.6 بالمائة من سكان العالم مهاجرون

17 ديسمبر 2022 . الساعة 11:53 بتوقيت القدس
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بلغ إجمالي عدد المهاجرين حول العالم 281 مليونا، وهو ما يشكل 3.6 بالمئة من سكان العالم، حسب احصائيات منظمة الهجرة الدولية الأممية.

وخصصت الأمم المتحدة تاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول للاحتفال بــ "اليوم الدولي للمهاجرين"، ويضم عددًا من الفعاليات المختلفة.

ووفقا لإحصائيات، فإن عدد المهاجرين حول العالم وصل إلى 281 مليون مهاجر حتى عام 2020، بزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف عن إحصائية 1970 التي سجلت 84 مليون مهاجر.

ويبلغ عدد المهاجرين الذكور حوالي 146 مليونا والإناث 135 مليونا.

وتشير المعطيات أيضًا أن أعداد النازحين داخل بلدانهم يفوق بكثير أعداد المهاجرين في الخارج.

ويشكل عدد المهاجرين في قارتي أوروبا وآسيا 61 بالمئة من إجمالي المهاجرين في العالم، إذ وصل عددهم إلى نحو 87 مليونا في أوروبا و86 مليونا في آسيا.

وتحل أمريكا الشمالية بعد أوروبا وآسيا في استضافة المهاجرين، حيث تستضيف 20.9 بالمئة من المهاجرين، وتليها إفريقيا بـ9 بالمئة، ثم أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وأوقيانوسيا.

المصدر / الأناضول
#الأمم المتحدة #المهاجرون حول العالم #منظمة الهجرة الدولية

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