دعوات للرباط في الأقصى لإفشال مخططات المستوطنين لاقتحامه الواسع غدًا

دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الفلسطينيين إلى الاحتشاد وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى بدءًا من يوم غدٍ الأحد لإفشال مخططات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى بأعدادٍ كبيرةٍ وأداء طقوس توراتيةٍ في باحاته.

وحذّرت الهيئة في بيان لها اليوم السبت من اجتياحات غير مسبوقة دعت إليها جماعات استيطانية متطرفة على رأسها الإرهابي "بن غفير" بمناسبة ما يسمى بعيد الأنوار اليهودي الذي يبدأ يوم غدٍ ويستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وقالت الهيئة، إنّ هذه الجماعات بدأت منذ الأسبوع الماضي بالتحضير لهذه الاقتحامات والترويج لها من خلال حملات إعلانية واسعة النطاق تدعو فيها صراحة إلى إدخال "الشمعدان" وإضاءته داخل المسجد الأقصى.

وأكدت أنّ الجماعات الاستيطانية المتطرفة تحاول توظيف المناخ السياسي في دولة الاحتلال والتوجهات الفاشية لحكومة الاحتلال القادمة لتكريس برامجها ورؤيتها التهويدية لتغيير الوضع القائم وفرض قواعد جديدة تُمكّنهم بصورة رسمية من أداء طقوس تلمودية بصورة علنية والدفع قدمًا بمخطط تقسيم المسجد الأقصى.

وحمّلت الهيئة حكومة الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة التي ستنجم عن هذه الاقتحامات وتُمكّن الجماعات المتطرفة من تنفيذ برامجها ومخططاتها في انتهاك قدسية المسجد وهويته الإسلامية.

وحذّرت الهيئة سلطات الاحتلال من مغبة اللعب بالنار في وقت يشهد فيه الشارع الفلسطيني احتقانًا شديدًا قد ينفجر في أيّ لحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين