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انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة بتونس

17 ديسمبر 2022 . الساعة 11:01 بتوقيت القدس
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انطلق في تونس صباح اليوم السبت التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة، لاختيار 161 نائبا بمجلس النواب.

وسيتقدم نحو 9 ملايين و200 ألف ناخب مسجلون في لوائح الانتخابات، يُنتظر مشاركتهم في اختيار 151 نائبا بالمجلس، بينما 10 مقاعد مخصصة للمرشحين بالخارج.

وبينما جرى التصويت بالانتخابات التشريعية في الخارج الخميس الماضي، سيستمر داخليا اليوم إلى غاية 19:00 (ت.غ) وحتى الساعة 15:00 (ت.غ) في بعض المحافظات لأسباب أمنية.

وتشهد الانتخابات مقاطعة من عدة أحزاب سياسية، بينها حركة "النهضة"، "قلب تونس"، "ائتلاف الكرامة"، "التيار الديمقراطي"، "الدستوري الحر"، وغيرها، فيما تشارك فيها قوى سياسية أخرى مؤيدة للرئيس قيس سعيد، مثل ائتلاف "لينتصر الشعب".

وانتخابات اليوم أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وسبقها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

المصدر / الأناضول
#تونس #انتخابات تشريعية

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