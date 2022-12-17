مستوطنون يقتحمون الأقصى ويقدمون شروحات توراتية بحماية شرطة الاحتلال

قدم مستوطنون متطرفون شروحات توراتية صباح اليوم السبت في أنفاق حائط البراق غرب المسجد الأقصى، عقب اقتحام المسجد، في حين أدى عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية في ساحات الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى وأدووا طقوساً تلمودية عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد المبارك، وذلك بحماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال.

وذكرت المصادر أن مستوطنين آخرين قدموا شروحات توراتية في أنفاق أسفل حائط البراق غرب المسجد الأقصى.

تطورات اليوم جاءت قبل يوم واحد من دعوات استيطانية لاقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى تبدأ من غد الأحد وتمتد حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، لإحياء ما يسمى بعيد "الحانوكا" التلمودي.

فلسطينياً، تصاعدت الدعوات لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى خلال تلك الأيام، للتصدي لاقتحامات المستوطنين والعمل على إحباط مخططاتهم بحق الأقصى.









المصدر / فلسطين أون لاين