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11579 مغادراً و11775 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

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11579 مغادراً و11775 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

17 ديسمبر 2022 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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أفادت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أن 11579 شخصاً غادروا عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة، بينما وصل 11775 وافداً خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الهيئة في إحصائيتها الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، أن المغادرين توزعوا إلى 11368 مواطناً و163 أجنبياً، و48 من فلسطينيي الداخل المحتل.

وذكرت أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 11561 مواطناً، و145 أجنبياً، و66 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #وزارة الداخلية #بيت حانون #منفذ بيت حانون

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