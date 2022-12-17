الداخلية بغزة: 11579 مغادراً و 11775 وافداً عبر حاجز بيت حانون

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (11_ 16 ديسمبر 2022).

وأوضحت الهيئة أن إجمالي المغادرين عبر المنفذ خلال الأسبوع الماضي بلغت 11579 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11775 وافداً.

وأضافت الهيئة:" إن المغادرين توزعوا إلى 11368 مواطناً و163 أجنبياً، و48 من فلسطينيي الداخل".

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 11561 مواطناً، و145 أجنبياً، و66 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات.

يشار إلى أن منفذ بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48، ويستخدم لتنقل الأفراد.

المصدر / فلسطين أون لاين