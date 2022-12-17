فيفا يعيد النظر بعملية توزيع منتخبات كأس العالم 2026

أكّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو أمس، أن الهيئة الناظمة للعبة لا تزال في طور مناقشة عملية تقسيم المجموعات في مونديال 2026 الذي سيضمّ للمرة الأولى 48 منتخباً.

وكان فيفا قد أشار سابقاً إلى أن النهائيات المقبلة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ستشهد توزيعاً للمنتخبات على 16 مجموعة تضمّ كل منها ثلاثة، على أن يتأهل الفريقان الأولان إلى الدور الثاني الإقصائي الذي سيكون من 32 فريقاً.

لكن إنفانتينو أكد أمس أن النجاح المثير لدور المجموعات في مونديال قطر 2022 بمجموعاته الثماني التقليدية من أربعة منتخبات، دفع الاتحاد إلى إعادة التفكير بالأمر، ذلك أن عملية التأهل بقيت غير محسومة حتى الأنفاس الأخيرة من الجولة الثالثة.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحافي في قطر إن "المجموعات المكونة من أربعة منتخبات كانت رائعة للغاية حتى اللحظة الأخيرة من المباراة الأخيرة".

وأضاف "علينا أن نعيد النظر في الشكل أو على الأقل نعيد مناقشته، سواء حيال 16 مجموعة من ثلاثة منتخبات أو 12 مجموعة من أربعة. هذا شيء سيكون على جدول الأعمال في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأردف إنفانتينو أن شكل كأس العالم المقبلة ونظامها قد يكون على غرار كأس أوروبا التي تضم ست مجموعات من أربع فرق، مع تأهل أفضل أربعة أندية احتلت المركز الثالث إلى الأدوار الإقصائية.

من جهة أخرى، اعتبر إنفانتينو إن المنافسة الموسّعة عدداً ستعود بأرباح مادية أكبر لفيفا.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تزيد الإيرادات في الدورة المقبلة حتى العام 2026 إلى 11 مليار دولار مقارنة مع 7.5 مليار دولار في الدورة المنتهية مع العام 2022.

المصدر / أ ف ب