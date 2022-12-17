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مارتشينياك لاعب سابق حكماً لنهائي المونديال

17 ديسمبر 2022 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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اللاعب السابق مارتشينياك حكماً لنهائي الأرجنتين وفرنسا

سيقود البولندي سيمون مارتشينياك، المنتقل من ممارسة اللعبة إلى التحكيم، المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر غداً بين فرنسا حاملة اللقب والارجنتين، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

سبق أن قاد مارتشينياك (41 عامًا) مباراة لكل منتخب في قطر: فوز الأرجنتين 2-1 على أستراليا في الدور ثمن النهائي وانتصار فرنسا بالنتيجة ذاتها على الدنمارك في دور المجموعات.

ويشرف البولندي على مباريات في دوري أبطال أوروبا بانتظام منذ بداياته في البطولة القارية عام 2012، وقاد مباريات في مونديال 2018.

قبل مونديال قطر، سبق أن قاد مباراة لفرنسا ضد السويد (فوز 1-0) ضمن منافسات دور المجموعات لدوري الامم الاوروبية في 2020.

الحكم الذي شارك في كأس العرب في قطر وأشرف على نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير بين ليفربول الإنجليزي وفياريال الإسباني، كان لاعباً في بلدته فيسلا بلوك وقرر الانتقال الى التحكيم بعد محادثة مع حكم قام بطرده وقال له بعد طرده" قال له جملة هامة: إذا كنت تعتقد ان هذا العمل سهل، حاول بنفسك. سترى".

المصدر / أ ف ب
#فرنسا #كرة القدم #قطر #الأرجنتين #الاتحاد الدولي لكرة القدم #كأس العالم 2022 #مونديال قطر 2022

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