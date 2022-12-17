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إيران: (إسرائيل) تهدد أمن المنطقة برؤوسها النووية.. والمستقبل للفلسطينيين

17 ديسمبر 2022 . الساعة 09:26 بتوقيت القدس
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنّ "النظام غير الشرعي للاحتلال الإسرائيلي يمتلك مئات الرؤوس النووية"، معتبراً أنّ ذلك يعني أنّ "تل أبيب تهديدٌ خطير لأمنِ منطقتنا المشتركة".

وأكّد أمير عبداللهيان في تغريدة عبر تويتر، مساء الجمعة، أنّ "النظام الزائف وغير الشرعي لـ(إسرائيل) المحتل و المجرم يمتلك مئات الرؤوس النووية، وهذا تهديد خطير لأمنِ منطقتنا المشتركة".

واعتبر أنّه "لا شكّ أنٌ المستقبل لأبناء الشعب الفلسطيني العريق".

وذكر تقرير للمعهد الدولي لدراسات السلام في السويد في عام 2020، أن (إسرائيل) احتفظت بعدة رؤوس حربية نووية، بل زادت من عددها. ونقل المعهد عن مصادر بأن (إسرائيل) تملك حوالي 200 من هذه الرؤوس الحربية النووية، وهي الوحيدة التي لا تعترف رسمياً بامتلاكها أسلحة نووية.

ودعت الكويت المجتمع الدولي، في أيلول/سبتمبر الماضي، إلى تحمل مسؤولياته وحثّ (إسرائيل) على الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع منشآتها كافة لنظام الضمانات الشامل، لأنها تمتلك برامج نووية "تهدد أمن منطقة الشرق الأوسط".

المصدر / وكالات
#فلسطين #إيران #الاحتلال الاسرائيلي #حسين أمير عبد اللهيان

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