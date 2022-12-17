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شهيدة و187عملًا مقاومًا بالضفة خلال أسبوع

17 ديسمبر 2022 . الساعة 09:12 بتوقيت القدس
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تواصلت أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، وقد تنوعت بين إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة ومواجهات خلال الأسبوع الفائت.

وفي الفترة الممتدة من 9-12-2022 حتى 15-12-2022 وثّق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" استشهاد طفلة في جنين، وتنفيذ 187 عملًا مقاومًا، بينها 20 عملية إطلاق نار، و8 عمليات إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

 كما رصدت 58 عملية إلقاء حجارة، و16 صدًّا لاعتداءات المستوطنين، و73 نقطة مواجهة، و8 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

وفي 11 ديسمبر الجاري، استُشهدت الطفلة جنى مجدي زكارنة (16عامًا)، برصاص قناص من جيش الاحتلال أصابها في رأسها وصدرها، خلال تواجدها على سطح منزل عائلتها في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وتصدّى المقاومون لاقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال للحي الشرقي بجنين، وأطلقوا وابلًا كثيفًا من الرصاص والقنابل محلية الصنع.

وأعلنت كتائب القسام في جنين عن خوض مجاهديها اشتباكًا مع قوة إسرائيلية خاصة في منطقة البيادر بجنين.

ووثّق مركز "معطى" خلال تقريره الشهري لأعمال المقاومة بالضفة، استشهاد (20) مواطنًا بنيران الاحتلال في (6) محافظات مختلفة، فيما أُصيب (428) آخرين في نوفمبر الماضي.

وبلغ مجموع العمليات التي رصدها "معطى" خلال نوفمبر (1029) عملًا مقاومًا، بينهم (80) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، وقعت (43) عملية منها في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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