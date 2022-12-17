سايس يغيب عن مباراة المركز الثالث للمغرب

يغيب مدافع وقائد المنتخب المغربي رومان سايس عن مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر اليوم ضد كرواتيا، وذلك وفق ما أكد مدربه وليد الركراكي أمس في مؤتمر صحافي.

وبعد اضطراره لترك مباراة نصف النهائي ضد فرنسا في الدقيقة 21 بسبب إصابة كان تعرض لها في الفخذ الأيسر خلال الفوز على البرتغال 1-صفر في الدور ربع النهائي، لن يكون سايس قادراً على خوض مباراة المركز الثالث ضد لوكا مودريتش ورفاقه.

وأشار الركراكي بعد الخسارة أمام فرنسا الى أنه سيقوم بتعديلات على تشكيلته لمباراة المركز الثالث من أجل منح بعض اللاعبين فرصة المشاركة، لكنه أوضح أنه لن يجري تعديلات بالجملة لما يحمله ذلك من خطورة في مواجهة فريق مثل كرواتيا.

وتطرق الى إصابة سايس في مباراة فرنسا، قائلاً "خسرنا قائدنا رومان سايس خلال اللقاء. خاطرنا به لكن الأمر كان يستحق المخاطرة. أردنا الذهاب الى المعركة معه وهو في قيادة كتيبتنا".

وكشف "إنه مصاب ولدينا بعض اللاعبين المصابين الآخرين أيضاً. سنتحقق من وضعهم اليوم. لقد دفعنا لاعبينا حقاً الى أقصى حدودهم، لكنهم ما زالوا يريدون الخروج واللعب مرة أخرى. لكن لن نخاطر مع أي من لاعبينا. رومان سايس خارج (المباراة). ومع ذلك، أنا أثق بمجموعتنا، وأعلم أننا سنكون قادرين على تقديم كل ما لدينا غداً".

المصدر / أ ف ب