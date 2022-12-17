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الطقس: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها العام

17 ديسمبر 2022 . الساعة 08:11 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، غائمًا جزئيًا إلى صاف لطيفًا نهارًا باردًا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف لطيفًا نهارًا باردًا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الاثنين المقبل غائمًا جزئيًا إلى صاف لطيفًا نهارًا باردًا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفًا نهارًا باردًا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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