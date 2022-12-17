الركراكي يستعد لـ"أسوأ مباراة" ويؤيد شكوى اتحاد الكرة المغربي

أقر مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي بأن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2022 في قطر هي "أسوأ مباراة" سيلعبها، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن أمله في أن يصبح منتخب بلاده أول فريق عربي وأفريقي ينال ميدالية في المونديال.

ويلتقي "أسود الأطلس" مع كرواتيا اليوم السبت على ملعب خليفة الدولي، لتحديد المنتخب الفائز بالمركز الثالث في كأس العالم، بعد خسارة المنتخبين أمام فرنسا والأرجنتين على التوالي في نصف النهائي.

وعقب فوزه على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال في طريقه لبلوغ الدور قبل النهائي في المونديال القطري، خسر منتخب المغرب 2-صفر أمام منتخب فرنسا (حامل اللقب) في المربع الذهبي للبطولة.

ومثلما كان منتخب المغرب أول فريق عربي وأفريقي يصل للأدوار الإقصائية في كأس العالم خلال نسخة المسابقة عام 1986 بالمكسيك، فقد كان منتخب "أسود الأطلس" أول فريق عربي وأفريقي أيضا يبلغ الدور قبل النهائي في البطولة خلال مسيرته المذهلة بكأس العالم 2022.

الجائزة الخادعة

وشبّه وليد الركراكي خلال مؤتمر صحفي مباراة كرواتيا بـ"الجائزة الخادعة"، لكنه أكد حرصه على الفوز بها من أجل نيل الميدالية البرونزية.

وقال الركراكي "كنا نود أن تسير الأمور بشكل مختلف وأن نلعب في النهائي، ولكن هناك مباراة أخرى نلعبها، ونرغب في أن نكون على منصة التتويج".

وأضاف الركراكي "نعلم أن كرواتيا تريد أيضا أن تنال المركز الثالث، لقد لعبنا معهم في مباراتنا الافتتاحية، لذا سيكون ذلك رائعا، لم نتعاف بشكل كامل من مباراة الدور قبل النهائي، لكنهم (كرواتيا) حصلوا على يوم راحة أكثر منا".

وتابع "نحن بحاجة لتصفية أذهاننا قليلا، عندما تخرج من الدور نصف النهائي في المرة الأولى التي نلعب فيها، كانت العواطف شديدة وكان الأمر صعبا للغاية. ورغم ذلك، لا يزال لاعبو فريقي لديهم تلك الشهية التي يريدون من خلالها إنهاء البطولة بشكل جيد وهم يعلمون أنه لا يزال لديهم مباراة واحدة بانتظارهم".

وتابع مدرب المنتخب المغربي "احتلالنا المركز الثالث لا يماثل حصولنا على المركز الرابع بالتأكيد. نريد أن نأخذ ميدالية معنا، ونريد كذلك رفع ترتيبنا بتصنيف الفيفا للمنتخبات. إذا فزنا بالمركز الثالث في كأس العالم، فسوف نتقدم في الترتيب بلا شك".

الركراكي أيد شكوى المغرب

وأيد الركراكي الشكوى الرسمية التي تقدم بها الاتحاد المغربي لكرة القدم لنظيره الدولي (فيفا) بعدما رفض حكم المباراة احتساب ركلة جزاء للفريق أمام فرنسا، وأشهر بطاقة صفراء لسفيان بوفال، بدلا من احتساب خطأ ضد ثيو هيرنانديز داخل منطقة جزاء المنتخب الفرنسي.

وقال الركراكي "أراد اتحادنا لكرة القدم تقديم الشكوى، وأشعر أنهم كانوا على حق في القيام بذلك، ولكن هذا لا يغير شيئا بالنسبة لنا".

وأضاف "كان ينبغي أن نحصل على ركلة جزاء ولم يكن يجب أن يحصل سفيان على تلك البطاقة الصفراء. إنها ليست نهاية الطريق بالنسبة لنا، ما زلنا نلعب من أجل المركز الثالث، حتى أفضل الدول كانت تلعب للحصول على المركز الثالث".

المصدر / وكالات