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الشعب الفلسطيني يستحق المساندة

مذيع الجزيرة يكشف عن المنتخب الأميز في بطولة كأس العالم

17 ديسمبر 2022 . الساعة 03:43 بتوقيت القدس
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الكحلوت خلال حواره مع بولحية
الدوحة/ مؤمن الكحلوت:

قال معز بولحية الإعلامي التونسي ومقدم البرامج الرياضية في قناة الجزيرة القطرية، أن المنتخب المغربي كان الأميز والأفضل في بطولة كأس العالم "مونديال قطر 2022"، واستحق الوصول لمباراة نصف النهائي عن جدارة واستحقاق، ولم يكن وصوله للمربع الذهبي مجرد صدفة، بعد تخطيه مرحلة المجموعات.

وأضاف بولحية خلال حديثه لـ "فلسطين أون لاين"، أن المغرب قدم أداء راقيا في المسابقة، وكان يستحق الوصول للنهائي، لكن الحظ عانده، وأثبت في ذات الوقت أن العرب فس تقدم.

 وفي سياق منفصل، أكد بولحية أنه تم استغلال المونديال بالشكل الأنسب لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، كون أن جميع العالم يتابع المونديال، وسيكون لها مردود إيجابي عليها مستقبلا.

واختتم بولحية حديثه بالقول، بأن الشعب الفلسطيني يستحق الدعم والمساندة لما قدمه من تضحيات، وما قدمه الجمهور في المونديال هو أقل ما يمكن فعله لدعمهم.

#فلسطين #معز بولحية

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