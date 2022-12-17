Oppo تكشف عن أحد أجمل هواتفها القابلة للطي

كشفت Oppo عن هاتف جديد صمم ليكون أحد أجمل الهواتف القابلة للطي وأكثرها تطورا.

ويأتي الهاتف الجديد بتصميم أنيق جدا ومميز، وبهيكل قابل للطي من المنتصف أبعاده (85.5/75.2/16) ملم في حال كان مطويا، ووزنه 191 غ.

وحصل الجهاز على شاشة أساسية مرنة من نوع Foldable AMOLED، مقاسها 6.8 بوصة، دقة عرضها (2520/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات +HDR10، كما زوّد بشاشة خارجية بمقاس 3.26 بوصة، دقة عرضها (720/382) بيكسل.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج MediaTek Dimensity 9000+، ومعالج رسوميات Mali-G710 MC10، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وزودته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4300 أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واطا.

المصدر / وكالات