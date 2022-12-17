قوة من الاحتلال تطلق النار على حارسيْ مستوطنة بالضفة ظنا انهم فلسطينيون

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء الجمعة، إنّ قوة من الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على عناصر أمن إسرائيليين، ظناً منها أنهم فلسطينيون يرشقون الحجارة.

وقالت مراسلة قناة "كان"، إنّ "قوة من الاحتلال الإسرائيلي كانت موجودة في منطقة في الضفة الغربية، وتلقّت تقريراً عن فلسطينيين يقومون برشق الحجارة على سيارات إسرائيلية في الطريق الـ60، وهو طريق رئيسي جداً في الضفة الغربية".

وأضافت أنّ "أحد جنود الاحتلال لاحظ شخصين يقفان إلى جانب الطريق، واعتقد أن الأمر يتعلق براشقي الحجارة"، وتابعت أنه "اتصل بغرفة العمليات طالباً المصادقة على إطلاق النار، ولم يحصل على رد".

وأشارت إلى أنّ الجندي "قرر إطلاق النار، وفي المقابل اقترب أيضاً قائد القوة إليهما، وأطلق النار في الهواء مرتين"، مؤكدةً أنه "تبيّن، في نهاية الأمر، أنّ اللذين كانا يقفان إلى جانب الطريق ليسا راشقَي حجارة فلسطينيَّين، بل عنصرا أمن إسرائيليان تابعان لمستوطنة عوفرا".

ولفتت القناة إلى أنّ "إطلاق النار، الذي نُفِّذ في اتجاههما، كان يمكن أن ينتهي بصورة سيئة جداً".

وهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بالخطأ. ففي آب/ أغسطس الفائت، أطلق جنود إسرائيليون النار في اتجاه بعضهم البعض، بسبب تشخيص خاطئ.

المصدر / وكالات