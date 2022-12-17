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مجلس النواب الأمريكي يدعم حظر "تيك توك" رسميا على هواتف الحكومة

17 ديسمبر 2022 . الساعة 00:29 بتوقيت القدس
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نانسي بيلوسي

أيدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، حظر تطبيق الفيديوهات القصيرة ‏الصيني "تيك توك" على الأجهزة الحكومية، في مشروع قانون الإنفاق الشامل، الذي تأمل في تمريره مع ‏حلول نهاية الأسبوع المقبل.‏

وقالت بيلوسي للصحفيين في مبنى "الكابيتول" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إنها ستدعم إضافة حظر "تيك توك" إلى فاتورة إنفاق حكومي بقيمة 1.7 تريليون دولار، والتي تمول الحكومة الأمريكية حتى نهاية 30 سبتمبر/ أيلول 2023، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع قانونا يحظر تطبيق "تيك توك" على الهواتف الحكومية، والذي يرعاه كل من السيناتور الجمهوري، ريك سكوت، والنائب، ماركو روبيو من فلوريدا، بالإضافة إلى توم كوتون من أركنساس، وجوش هاولي من ميسوري.

وتشهد مطالب حظر "تيك توك" على الهواتف الحكومية رواجا داخل أروقة الكونغرس حاليا، بعدما أثار المشرعون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ومسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مخاوف أمنية كبيرة بشأنه.

وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، كريستوفر راي، حذر في وقت سابق من أن المسؤولين الصينيين يمتلكون وصولا واسعا إلى تطبيق "تيك توك"، مما يسمح لهم "بالتلاعب بالمحتوى، واستخدامه في عمليات التأثير إذا أرادوا ذلك".

وفي شهر سبتمبر/ أيلول، أكد كبير مسؤولي العمليات في "تيك توك"، للمشرعين في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن التطبيق الصيني الذي يجذب مليار مستخدم حول العالم، لا يشارك بيانات المستخدمين مع شركته الأم "بايت دانس"، ومقرها العاصمة الصينية بكين.

المصدر / وكالات
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