الصحة بغزة تتحدث عن الإنفلونزا الموسمية وتوجه نصائح للمواطنين

قال وزارة الصحة بغزة الجمعة، عن أخطر أعراض الانفلونزا الموسمية، وتطرقت إلى طرق العلاج والوقاية منها.

وقال استشاري ومدير وحدة سلامة المرضى ومكافحة العدوى بوزارة الصحة رامي العبادلة خلال تصريح إعلامي:" إن أشد أعراض الانفلونزا الموسمية وأخطرها التي قد تحدث للمصاب هو التهاب الشعب الهوائية في الرئتين، وهذه الحالة تحتاج إلى متابعة خاصة في المستشفى".

ونصح العبادلة بالإكثار من السوائل وتناول الحمضيات لأنها تعزز الجهاز المناعي، ولا ننصح أبدًا باستخدام المضادات الحيوية أثناء الإصابة بالإنفلونزا لأنها قد تُحدِث نتائج عكسية.

وأضاف: "إن منظمة الصحة العالمية أشرفت على لقاحات خاصة بالإنفلونزا الموسمية، وهي متداولة ومعروفة، وهذه اللقاحات تكون ضد الفيروسات الأكثر شدة التي تستدعي دخول المستشفى عندما تبدأ أعراض صعوبة التنفس وهذه إشارة على بداية الخطورة، وبالتالي كل من يشعر بضيق في التنفس يجب مراجعة المستشفى.

وذكر العبادلة: أن أعراض الإنفلونزا الموسمية تختلف شدتها من شخص لآخر، وأيضًا هناك فيروسات مختلفة والتي تتسبب بالإنفلونزا وتتلاشى أعراض الإنفلونزا "تلقائياً" وتحتاج وقتًا من أسبوع إلى أسبوعين، وتختلف كذلك من شخص لآخر.

ونوه إلى أن وزارته وفّرت 10 آلاف لقاح وتم توزيعها على الأشخاص الذين يحتاجون هذه اللقاحات، لافتا إلى أن جميع الفيروسات التنفسية تنتقل عبر الرذاذ، أو عبر ملامسة الأسطح الملوثة، وبالتالي ننصح بضرورة الأخذ بإجراءات الوقاية والسلامة.

وشدد على أن أعراض كورونا أصبحت مشابهة بشكل كبير للإنفلونزا الموسمية خاصةً بعد ظهور عدد من الفيروسات المتحورة لكورونا.

المصدر / فلسطين أون لاين