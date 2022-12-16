بعد مباراة فرنسا.."الفيفا" يستعد لزف خبر سار للجماهير المغربية

كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، أن المغرب بات مرشحا لاحتضان كأس العالم للأندية شهر فبراير من العام المقبل، وللمرة الثالثة في تاريخ هذه المسابقة، بعد نسختي 2013 و2017 .

وأوضح الإعلامي الإسباني رافا فيرنانديز، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الاتحاد الدولي يتجه نحو إسناد مونديال الأندية للمغرب، والتي يُرجح أن تجرى خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح شهر فبراير المقبل من سنة 2023 إلى غاية 11 منه.

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El mundialito de clubes se disputará en Marruecos 🇲🇦 entre el 1 el 11 de febrero.



El Real Madrid buscará repetir el título que ganó allí en 2014.



Será oficial este viernes en Doha tras el consejo de FIFA. @Radioestadio @RadioestadioN — Rafa Fernandez (@rafafdezOCR) December 14, 2022

وتابع المصدر ذاته، أن القرار سيتم اتخاذه، يوم غد الجمعة 16 دجنبر 2022، في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة، وسيتم عن كشف القرار الرسمي خلالها.

وتشهد النسخة المقبلة مشاركة ريال مدريد (بطل أوروبا) بجانب الوداد الرياضي (بطل أفريقيا)، سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، فلامنغو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، وأوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا)، بينما لم يتحدد بعد بطل آسيا، حيث سيقام نهائي دوري أبطال آسيا في يناير 2023.

المصدر / وكالات