30 عملا مقاومًا في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتسجل 30 عملا مقاوما، من بينها 3 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوتين ناسفتين، وزجاجة حارقة و4 عمليات تصدي للمستوطنين، واندلاع 20 نقطة مواجهة.

واندلعت مواجهات في القدس بمخيم شعفاط، وفي مستوطنة بسجوت ومعسكر عوفر في رام الله، بينما فجر مقاومون عبوات ناسفة على حاجز قلنديا.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال في الخفيرة بجنين، فيما اندلعت مواجهات في فقوعة، أما في نابلس، فأطلق مقاومون النار بالقرب من مستوطنة حافات جلعاد، وجبل جرزيم، واندلعت مواجهات في كل من بيت دجن وبيتا وأوصرين، ومادما وقريوت وبورين، حيث سجلت عمليات تصدي للمستوطنين.

أما في بيت لحم، فاندلعت مواجهات في الخضر وتقوع وبالقرب من الجدار العازل في طولكرم، وفي كل من كفر قدوم وعزون والجدار العازل في قلقيلية.

وسجلت الخليل تفجير زجاجات حارقة وعبوات ناسفة في بيت أمر، واندلعت مواجهات في بيت أمر وترقوميا وباب الزاوية ومخيم العروب.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة إطلاق النار على سيارة للمستوطنين في مستوطنة حافات جلعاد، وعلى النقطة العسكرية في جبل جرزيم في نابلس، وفي منطقة الحفيرة في جنين.

كما شهدت إلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة على قوات الاحتلال في بيت أمر، وإلقاء عبوات ناسفة على حاجز قلنديا في القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين